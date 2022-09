Ministère de l’environnement et du développement durable : Abdou Karim Sall passe le flambeau à son homologue Alioune Ndoye

Après plus de trois années à la tête du ministère de l’environnement et du développement durable, le ministre sortant Abdou Karim Sall passe le flambeau à son homologue Alioune Ndoye, le tout nouveau ministre de ce département hautement stratégique. À travers une cérémonie solennelle de passation de service, les deux ministres qui ont cheminé ensemble dans le dernier gouvernement, ont pris la parole pour officialiser le passage de flambeau.



Abdou Karim Sall, dans un premier temps, a remercié tous ses anciens collaborateurs avant d'exprimer toute sa disponibilité ainsi que celle de tous ses anciens collaborateurs à soutenir le nouveau ministre pour qu’il réussisse la mission qui lui a été assignée par le président Macky Sall. Alioune Ndoye, de son côté, a réitéré son engagement indéfectible pour cette nouvelle charge après le ministère de la pêche et de l’économie maritime...