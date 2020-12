Ministère de l’Intérieur : Le budget est arrêté à 337.625.244.937f Cfa pour 2021

Le projet de budget 2021 du ministère de l’Intérieur est arrêté à 337.625.244.937 Ff Cfa en autorisation d’engagement et à 129.852.336.675f Cfa en crédit de paiement.



Pour l’exécution dudit budget, Antoine Diome a mis en place le programme pilotage, gestion et coordination administrative. Il est prévu courant 2021, 16.326.016.000f Cfa. Cinq programmes sont évoqués pour courant 2021 au ministère.



En ce qui concerne le programme sécurité publique, le ministère a estimé ses dépenses pour l’année 2021, 169.047.065..740f Cfa ; le programme de la sécurité civile, il est prévu 76.746.016.661f Cfa ; pour le programme administration territoriale, les autorisations d’engagement du programme sont estimées 17.738.430.536f Cfa ; le programme gouvernance électorale, le ministre a prévu dans ses dépenses 57.567.716.000f Cfa et enfin le programme fonds lutte contre les incendies, les crédits dudit programme sont estimés, au titre des comptes spéciaux du trésor à 200.000.000f Cfa.