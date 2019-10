Mini-crise à l’APR : La grosse colère de Macky à son retour à Dakar

Le chef de l’Etat est de retour après un périple de quelques jours qui l’a mené en Russie et en Norvège.



Seulement, il trouve le pays en ébullition depuis sa décision de soumettre à une omerta ses partisans sur la question du troisième mandat. C’est dans ce sens qu’il a limogé Sory Kaba de la direction des Sénégalais de l’extérieur.



D’après des sources de «L’As», il a piqué une colère noire contre le député Yaya Sow qui l’a critiqué vertement dans les médias pour dénoncer la promotion des transhumants et le délaissement des régions périphériques dans la distribution des postes.



« C’est fini entre lui et Macky Sall. Le président est très fâché contre lui et a même demandé à ses proches de l’isoler et de ne plus le recevoir. Yaya a fait preuve d’indiscipline et il va le payer cash », a confié un collaborateur du chef de l’Etat à « L’As ».



Ce dernier précise que Mohammad Dionne, qui l’a reçu la veille, a été abusé et regrette de l’avoir accueilli. Le président du groupe Benno Aymérou Gningue également l’a reçu hier.

Preuve de sa descente aux enfers, notre interlocuteur de révéler que Yaya Sow a même été déchu de son poste de coordonnateur des maires de la région de Kaffrine. Quoi qu’il en soit, il faut dire qu’une crise ambiante règne dans l’Apr.

« L’As » a eu vent de plusieurs réunions à Dakar de jeunes frustrés et prêts à croiser le fer contre le régime. Wait and see…