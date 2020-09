Mimina Kamara à Ousmane Sonko : « Les prochaines élections seront décisives et elles vont nous départager... »

Les prochaines échéances électorales seront décisives dans la Zone Sud du pays. Et aucun privilège ne sera accordé au leader du Pastef dans cette contrée, si l'on se fie aux propos du président du Conseil départemental de Bignona, M. Mamina Camara.



Pour le membre de la coordination des cadres républicains de Ziguinchor, même si l'APR avait perdu la présidentielle dernière face au parti Pastef, c’est tout un travail décisif qui a été engagé par les membres du régime en place.



"Nous sommes en train de travailler pour retrouver notre place. Nous travaillons dans une parfaite harmonie. Mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas seulement le parti Pastef qui est à Ziguinchor. Il y a d'autres leaders qui travaillent en silence et qui ont des députés et d'autres ont de hauts conseillers. Les élections qui vont venir vont nous départager", précisera Mamina Camara...