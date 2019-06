Mimi Touré sur les 2 "K" : « Il faut laisser la justice faire son travail pour le bénéfice des sénégalais... »

La nouvelle présidente du Conseil économique, social et environnemental s'est prononcée à l'occasion de l'émission "Quartier Géneral" sur la Tfm, sur les affaires Khalifa Sall et Karim Wade.

Pour le premier cité, l'ancien ministre de la justice est catégorique : " dans un pays démocratique, je pense que la justice doit être indépendante et faire son travail jusqu'au bout. Elle est toujours dans ses procédures. Il faut savoir que même si on demande de la clémence de la part du chef de l'État, il faut aussi être conscient des prérogatives de la justice", lance l'ancienne directrice de campagne de Landing Savané.

"Dans le cas de Karim Wade, il est contraint à certaines obligations même s'il est déjà gracié, donc laissons la justice faire son travail et dialoguons sur les questions urgentes qui préoccupent le pays", conclut-elle.