Mimi Touré rend visite à la Maison Rose de Guédiawaye accueillant les femmes et enfants victimes de violence

La Presidente du CESE s’est rendue à la Maison Rose fondée par une grande humaniste des temps modernes, la française Mona Chassério qui vit depuis 10 ans au Sénégal.

Cette ancienne femme qui avait une brillante carrière dans l’industrie pharmaceutique, a un jour tout abandonné pour suivre l’appel de Dieu qui lui demandait d’aller soutenir ses frères et soeurs en souffrance.

Mme Chassério a vécu deux ans dans la rue à Paris aux côtés des femmes sans domicile pour connaître leurs réalités afin de mieux les soutenir. Elle a collaboré avec Mère Thérésa et l’Abbé Pierre et a été décorée de la Légion d’honneur par Nicolas Sarkozy. La vie l’a amenée au Sénégal où elle vit depuis 10

ans pour, dit-elle, apporter sa petite contribution aux femmes et jeunes filles qui ont souffert de viol et autres violences. « On peut toujours refaire sa vie et reprendre sa dignité » répète ce bout de femme dont l’énergie et l’engagement pour la cause humaine sont à couper le souffle.

Suite à sa visite, Aminata Touré s’est dit tout simplement admirative d’un tel engagement sans rien attendre en retour de cette humaniste qui a choisi notre pays pour continuer ce qu’elle considère comme sa mission sur terre, aider modestement ceux et celles qui ont perdu espoir en la vie...