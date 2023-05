Mimi Touré contre la condamnation de Sonko: « Il faut se mobiliser contre cette régression démocratique »

L’ancien Premier ministre a écrit quelques lignes en soutien à Ousmane Sonko qui vient d’être condamné à 6 mois de prison assortis de sursis. Aminata Toure dit marquer toute sa solidarité face à ce qu’elle considère comme une injustice.



« Je m'insurge contre le verdict inique contre Ousmane Sonko dont l'objectif est de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Je lui exprime toute ma solidarité et appelle les démocrates à se mobiliser contre cette régression démocratique sans précédent dans notre pays » a écrit l’ancienne députée et président du conseil économique social et environnemental.