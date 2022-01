Mimi Touré au meeting de Benno à Grand-Yoff : « L’opposition qui sent la raclée électorale imminente, se remet aux insultes et invectives »

L’ancien Premier ministre, Mimi Touré, est venue cet après-midi prêter main forte au candidat-maire Cheikh Bakhoum à Grand-Yoff lors de son meeting au terrain de football de Khar Yalla en présence de Abdoulaye Diouf Sarr et de nombreux responsables politiques de Benno Bokk Yakaar.



Mimi Touré visiblement contente de retrouver ce qui fut sa base politique en 2014, a expliqué que son coeur est partagé entre Grand-Yoff et Kaolack où elle vote désormais. Ce fut aussi l’occasion pour l’ancienne Présidente du CESE, de lancer des piques à l’opposition qui, dit-elle, sait que la raclée électorale est imminente et s’est remise à ce qu’elle sait faire le mieux : insulter et menacer. Ce qui selon elle, ne changera rien aux résultats.



Tout en appelant les militants de Benno à leur répondre massivement dans les urnes, elle a assuré que la sécurité du vote sera assurée partout sur le territoire et que les citoyens iront voter partout dans la paix...