Mimi Touré appelle les femmes de BBY d’Italie à faire bloc autour des candidats choisis.

Les femmes de Benno Bokk Yaakaar-Italie se sont réunies en grande pompe ce samedi à Rome pour réfléchir sur le thème “Femmes et Politique”, occasion pour battre le rappel des troupes de la coalition présidentielle sous la houlette de Mme Fatou Dupont, l’une des candidates aux prochaines législatives. La marraine de la manifestation, la tête de liste nationale de BBY, l’ancien Premier ministre Mimi Touré, s’est adressée à l’audience depuis Dakar via zoom pour appeler ses camarades à l’unité autour des candidats sélectionnés pour l’Europe. Elle a rappelé le bilan du Président Macky Sall en direction de la diaspora et a insisté sur les réalisations du fonds d’appui des sénégalais de l’extérieur (FASE), la réservation des quotas diaspora pour le programme des 100.000 logements et surtout la réforme de la loi sur la nationalité qui a permis à des milliers de femmes sénégalaises de la diaspora de donner la nationalité à leurs enfants. Le consul général Lamine Diouf a pris part à la manifestation et son engagement citoyen envers la communauté a été salué...