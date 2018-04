Mimi Touré affiche son soutien au projet de loi instaurant le parrainage

Aminata Touré est l'un des responsables de l'Apr, partisans du projet de loi instaurant le parrainage aux élections. La coordinatrice du pôle parrainage au sein de l'Apr s'est dit confiante quant au vote des députés de "leur" projet de loi, contesté jusqu'au sein de la majorité.



Cependant, Mimi Touré n'est pas inquiète. "Il n'y aucune comparaison possible entre 2012 et aujourd'hui", recadre l'ex-Premier ministre, faisant allusion aux manifestations du 23 juin 2011. Elle a assuré que le texte va organiser davantage le processus électoral et renforcer la démocratie. "Tout le monde ne peut pas avoir la prétention de candidater. Dans plusieurs pays du monde, on vous demande un parrainage des citoyens", justifie la responsable de l'Apr.



Selon elle, le projet de loi tend à établir l'équilibre entre les différents candidats à la présidentielle. "C'est une manière de mettre fin à une discrimination" a-t-elle dit, avant de poursuivre : " Le parrainage obéit à une lutte contre l'anarchie des candidatures. Il y a besoin de rationaliser". Mimi Touré décrie les "candidatures fantaisistes"...