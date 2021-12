Mimi Touré adresse des mots de réconfort et d’encouragement à la maire sortante Mariama Sarr et à Diène Farba Sarr.

Dans le cadre de l’installation du comité électoral communal et départemental dirigés respectivement par l’ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye et le président du conseil départemental sortant Baba Ndiaye, l’ancienne présidente du CESE, Mimi Touré, a adressé de chaleureux mots d’encouragement et de réconfort à la maire sortante Mariama Sarr qui, dira-t-elle, est membre-fondateur de l’APR-Kaolack et a contribué à tous les combats de leur leader Macky Sall, elle a aussi reconnu l’apport important de l’ancien ministre Diène Farba Sarr. “Je suis sûre que vous apporterez une contribution importante pour la victoire comme vous l’avez toujours fait dans tous les combats de notre leader Macky Sall et de notre parti”, dira Mimi Touré...