“Mimi Touré a tout notre soutien” (Mame Mbaye Niang, ministre du tourisme)

Le ministre du tourisme, suite à des questions sur les 200 milliards, a réagi en marge du lancement de la plateforme initiatives 2035 “I35” :

“Mimi Touré a tout notre soutien parce qu’on partage le même combat. On se bat pour le même idéal qui est l’avenir de notre pays. Il y a des gens qui aiment animer des débats stériles. Ils sont experts en tout. L’exploitation du nouvel aéroport était détenue à 90% par un inconnu logé aux îles vierges, 470 milliards F CFA qui étaient détenus par un inconnu. Aujourd’hui, cet aéroport est entre les mains de l’AIBD et appartient à l’Etat du Sénégal. Il faut avoir la décence de discuter juste et vrai. Ce ne sont pas des montants, la reddition des comptes a mobilisé plus de 200 milliards F CFA. Est-ce qu’il y'a corruption ou pas, l’avenir nous le dira, il faut arrêter ce débat qui ne nous mène à rien. Mimi Touré n’a pas intérêt à avancer des chiffres qui vont être démentis, nous lui exprimons toute notre solidarité … “