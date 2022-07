Mimi Touré à son chef de cabinet Sidy Bara Fall : « C'est quand j’ai quitté la Primature et rien à offrir que tu as choisi de travailler avec moi »

La tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Mimi Touré, à l’étape de Kébémer, a adressé des mots de reconnaissance à son chef de cabinet Sidy Bara Fall, par ailleurs conseiller départemental de Kébémer.



Elle a loué sa loyauté inoxydable et son engagement rare en politique en ces termes : « tu as fait le chemin inverse de beaucoup de politiciens, c’est quand j’ai quitté la Primature et que je n’avais rien à offrir que tu as choisi de travailler avec moi et depuis lors tu es resté le même, avec le même engagement et le même attachement, en temps de confort comme en temps d’inconfort. Tu incarnes les valeurs d’honneur du Cayor! »



Il est assez rare pour le souligner que les personnalités rendent publiquement un hommage si appuyé à leurs collaborateurs...