Mimi Touré à Tamba : « Le 31 Juillet nous n’avons aucun doute que la victoire sera éclatante! »

Aminata Touré est plus que jamais confiante pour le triomphe de BBY au soir du 31 Juillet prochain. À Tambacounda ce samedi après midi, marquant le huitième jour de sa campagne à l’intérieur du pays, la tête de liste nationale de la coalition BBY se dit rassurée par ce qu’elle a vu à Tambacounda et un peu partout ailleurs dans les différentes localités qu’elle a traversées depuis le début de sa campagne.



« Populations de Tambacounda, jeunesse de Tambacounda, vous avez dit tout à l’heure que c’est vous qui allez gérer le 31 Juillet, mais nous n’avons aucun doute que le 31 Juillet, la victoire sera éclatante. »



Par ailleurs Aminata Touré qui se félicite de l’unité des différents responsables de BBY dans cette partie du Sénégal oriental, annonce la mise en fonction très prochaine de l’Université orientale et la construction d’un hôpital de niveau 3 à Tambacounda. « Ce que nous dirons au président de notre coalition, c’est que l’unité est complète au niveau de tous les responsables de Tambacounda.



C’est de saluer aussi et de féliciter tous les responsables. Tambacounda c’est la ville de mon enfance! C’est une ville qui est très chère à mon cœur et au cœur du président de la République. Ce qui sera fait en premier lieu, c’est la mise en fonction de l’Université orientale dans les meilleurs délais et l’autre chose qui sera effective, c’est la construction d’un hôpital de niveau 3 », a promis Aminata Touré…