Mimi Touré, Présidente du Cese : « Plus de 94.9% des personnes âgées de 15 à 24 ans s'activent dans le secteur informel »

Après l'Université populaire africaine (Upa) crééé par Landing Savané, voilà encore une autre université qui voit le jour : l'université Citoyenne, Populaire Panafricaine Samir Amin. Mme Aminata Touré, ancienne ministre de la Justice, ancien Premier ministre, Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) est revenue sur les défis qui attendent l'Afrique sur l'économie et surtout l'éducation. 97.9% des acteurs informels sont en Afrique de l'ouest. Raison pour laquelle elle a lancé un appel aux chercheurs africains pour une réflexion afin de révolutionner notre perspective de l'économie africaine. Une invite bien perçue par les chercheurs. Dans la même foulée, elle préconise une alliance stratégique et forte entre les femmes et les jeunes.