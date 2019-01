Mimi Touré : Feu Bachir Kounta naviguait entre les cultures arabe et occidentale avec une aisance exceptionnelle.

Dans sa page Facebook, Mimi Touré, ancien premier ministre présente ses condoléances à la famille de Bachir Kounta à qui elle rend aussi hommage en ces termes «J’ai eu l’avantage de connaître personnellement feu Bachir Kounta avec qui j’ai eu souvent des échanges intellectuels enrichissants. J’appréciais l’étendue de sa culture générale et l’aisance impressionnante avec laquelle il naviguait entre les cultures arabe et occidentale. Il était un soutien fidèle du Président Macky Sall dont il magnifiait souvent les actions en faveur des populations défavorisées. Je présente mes condoléances à sa famille éplorée et prie que Allah l’accueille dans son Paradis ».