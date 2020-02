Mimi Touré : « Le citoyen sénégalais doit être à l’avant-garde de la lutte contre l’insalubrité car c’est d’abord son intérêt à lui »

La Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental Aminata Touré a été repérée toute la journée dans les artères de Kaolack en compagnie de jeunes en tenue de nettoyage pour prendre part à l’appel du Président Macky Sall de sortir chaque premier samedi du mois nettoyer collectivement les coins et recoins de nos villes et quartiers. Réagissant à nos questions, Mimi Touré a mis l’accent sur l’engagement citoyen, appelant le sénégalais lambda à prendre en charge la propreté de son environnement et surtout à bannir les comportements d’incivisme qui transforment les villes en poubelles géantes. “Quand le quartier est propre et agréable ce sont les habitants qui en profitent donc c’est dans l’intérêt direct du citoyen de s’investir en conséquence” dira t-elle.