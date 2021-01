Milan : de nouvelles mesures annoncées dans l’octroi des passeports et 100.000 euros offerts par Macky Sall aux Sénégalais d’Italie

Le Consul du Sénégal à Milan, Mamadou Lamine Diouf, a annoncé un don de 100.000 euros (65. 648. 518 Francs n(CFA) du Chef de l’État à l’association des sénégalais d’Italie. Ces derniers avaient comme projet l’acquisition d’une maison sociale finalement freiné par l’apparition de la Covid 19. Un don qui leur permettra de réaliser leur rêve. Le Consul a aussi contribué à hauteur de 1000 euros (656.000 milles Francs CFA). Le don du Chef de l’Etat a été remis en présence de l'ambassadeur Alioune Ndao Fall et de l'honorable conseiller du Cese, Maty Mbow. Lors de la cérémonie, le Consul a aussi annoncé de nouvelles dispositions dans l’acquisition des cartes d’identité et des passeports. Selon Mamadou Lamine Diouf en effet, le consulat a réussi la prouesse de faire bénéficier à quiconque déposera un passeport et qui habite au-delà de 100 kilomètres de Milan de se voir recevoir son document sans qu’il ait à se déplacer. « Quand j’étais au Sénégal j’ai dit au Directeur des passeports que l’Italie était un pays très large. Les gens ne peuvent pas toujours dépenser plus de 200 euros pour rallier Milan, déposer un passeport et après trois jours, dépenser encore la même somme pour revenir chercher le sésame », a-t-il révélé.

Pour finir, il a demandé à tout un chacun d’éviter les bruits de couloir. « Ce consulat est le vôtre, son bon fonctionnement dépend de nous. Ceux qui sont sur les groupes WhatsApp à propager les mauvaises nouvelles, sont des personnes comme nous. Je ne ferme ma porte à personne; si vous avez des informations à vérifier je suis ouvert. Il y a toujours des malintentionnés, mais que l’on travaille ensemble », a-t-il prôné.