Migration irrégulière : une pirogue partie de Mbour termine sa course à Saint-Louis, huit arrestations et des moteurs saisis.

Les départs pour les Iles Canaries n’ont pas connu de répit en dépit des évènements tragiques de ces derniers jours. Les candidats à la migration sont plus que jamais décidés à atteindre l’archipel espagnol pour vivre leur rêve européen. Mais cette entreprise est parfois vouée à l’échec comme c’est le cas pour les passagers d’une pirogue qui a échoué ce mardi 27 octobre à 15 heures au large de Saint-Louis, à hauteur de l’Hôtel Phoenix à Hydrobase.



Selon un communiqué de la gendarmerie parvenu à Dakaractu, la pirogue en question avait à son bord 200 personnes et avait quitté Mbour le 18 octobre dernier. « Les responsables avaient perdu le cap devant les mener vers les îles Canaries. Ainsi, après neuf jours en haute mer sans provisions et rongés par la fatigue, ils ont décidé d’accoster au large de Saint-Louis », renseigne la gendarmerie.



« L’alerte a été donnée par les agents de l’aire marine protégée. Ces derniers avec l’appui des éléments du port polonais de Saint-Louis ont alerté le commandement de la base navale nord non loin des lieux. C’est ainsi, sans tarder, le commandant a dépêché ses hommes sur le terrain », renchérit le communiqué transmis à Dakaractu.



Mais à l’arrivée des gendarmes, la majorité des passagers ont pris la poudre d'escampette laissant derrière eux tout le matériel de navigation, à savoir deux moteurs de 40 et 60 chevaux. En outre, les hommes en bleu ont mis la main sur huit candidats à la migration qui ont été retenus par les marins. Ils sont actuellement à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis pour les besoins de l’enquête.