Migration irréguliere : Une pirogue échoue à Goxu Mbacc, la population au secours des passagers.

Ce vendredi 30 octobre vers 18 heures à Goxu Mbacc, a-t-on frôlé le drame de la semaine dernière ? Pour l’heure, il est très tôt d’être affirmatif. Mais une vidéo postée sur Facebook et authentifiée par Dakaractu, montre une pirogue remplie de candidats à la migration irrégulière a échoué à quelques dizaines de mètre de la plage.



De loin, on peut voir les passagers plonger dans l’eau pour sauver leur vie. « On a entendu parler de morts mais personnellement je n’ai pas vu de victimes. Tout ce que je sais par contre, c’est qu’il y a des candidats qui étaient à la recherche de leurs camarades qu’ils avaient perdu de vue », confie à Dakaractu l’auteur de la vidéo de huit minutes.



Cette vidéo est une nouvelle preuve de la détermination des jeunes à braver les dangers de la mer pour se rendre aux Iles Canaries. Quitte à y laisser leur vie. Dans un accident qui s’est produit au large de Saint-Louis la semaine dernière, plusieurs dizaines de jeunes, 140 selon l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) ont perdu la vie. En Mauritanie, au moins 70 candidats en provenance de Mbour, au Sénégal, ont péri en mer après 10 jours d'errance dans l’océan.