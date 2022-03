Migration irrégulière / Coopération Sénégalo-italienne : Une enveloppe de 740 millions FCFA débloquée pour financer 52 entreprises.

Pour juguler la migration irrégulière, dans le cadre de la Coopération sénégalo-italienne, un programme «Investo in Sénégal» a été lancé pour réduire les risques liés à la migration irrégulière.



Pour Giovanni Umerto De Vito, l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, il s'agit d'un soutien au secteur privé en promouvant la visibilité de la plate-forme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora Sénégalaise en Italie (PLASEPRI) et du projet de contraste à la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal (PASPED.)



Au total, 52 entreprises ont été validées, parmi près de 1.200 propositions, et pourront ainsi bénéficier d’un financement entre 5.000€ (environ 3 millions) et 30.000€ (19 millions FCFA), pour un total de 1.122.000€ (environ 740 millions de FCFA.) Précisons que les bénéficiaires sont des résidents de l'Italie et de la France, pour la plupart...



Les projets sélectionnés sont basés dans les six régions du Programme PLASEPRI / PASPED à savoir Dakar, Thiès, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Kaolack, et 5 multi-régions entre Dakar, Thiès et Saint-Louis et couvrent plusieurs secteurs d’activité, notamment l’artisanat, l’élevage, la pêche, la transformation de produits agricoles, etc...



Selon Dorota Panczyk, la cheffe de Coopération de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal, "l'investissement, le secteur privé, l'emploi, le potentiel de la diaspora sont tous étroitement liés dans une stratégie de la diaspora qui depuis de nombreuses années, aborde la question des migrations... Une migration sûre, ordonnée et régulière, contribue de manière significative au développement socio-économique des pays d'origine et de destination."



Dans ce sens, les données de la Banque mondiale démontrent que le premier pays d'arrivée des migrants Sénégalais (26.2% des sénégalais à l'étranger sont en Italie, contre 20.9% en Espagne et 11.7% en France.) L'Italie reste ainsi l'une des portes principales vers l'Europe.