Migration et Sécurité : Abdou Mbow exhorte une meilleure implication de la presse

En marge de la journée internationale des migrants célébrée ce mercredi 18 décembre, l’association des journalistes en migration et sécurité n’ont pas dérogé à la règle en initiant le prix du meilleur reportage toute catégorie de presse confondue. Une rencontre à fort enjeu qui a vu la participation de plusieurs autorités étatiques, de partenaires techniques et financiers, mais aussi des acteurs de ce secteur. Le président de la commission des affaires extérieures à l’Assemblée nationale a aussi répondu présent à cette première édition du concours récompensant les meilleurs journalistes qui ont eu à se distinguer au cours de l’année. A en croire Abdou Mbow, la question migratoire doit être cernée avec plus de prudence et de responsabilité si l’on sait qu’elle est due à plusieurs facteurs qui échappent parfois aux pays d’origine et même aux pays d’accueil. Non sans rappeler les différents programmes mis en œuvre par l’Etat du Sénégal favorisant l’insertion des jeunes, le député de la majorité présidentielle estime que la presse devrait s’impliquer davantage en faisant preuve de responsabilité dans la lutte contre l’émigration irrégulière.