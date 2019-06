Migration : Un concours du Prix du Meilleur reportage pour intéresser les journalistes à la question

L’association des journalistes en migration et sécurité (AJMS) a lancé ce matin un concours pour le Prix du Meilleur reportage en migration. Une façon d’intéresser les journalistes à ce phénomène qui cause beaucoup de drames. Le formateur et journaliste Ibrahima Bakhoum a dessiné les contours du prix.