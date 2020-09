Lors de la validation du rapport sur les indicateurs de la migration au Sénégal, Bakary Doumbya, représentant de l'Organisation internationale de la migrantion (OIM) au Sénégal, a révélé que l'organisation a accompagné l'État du Sénégal dans le rapatriement de Sénégalais en difficulté à l'étranger.

Il souligne que depuis 2017, 5.000 compatriotes qui étaient sur le chemin de la migration pour certains et d'autres pour diverses raisons liées à des difficultés par rapport à leurs séjours, ont été rapatriés.



Il précise que "le Sénégal est un pays de départ de migrants et de transit de migrants. C'est pourquoi notre mission c'est d'accompagner l'État du Sénégal dans ses initiatives de rapatriement de migrants et d'accompagner les investissements des compatriotes au Sénégal. Avant la Covid-19, 5.000 migrants Sénégalais ont été rapatriés depuis 2017. Tous les migrants qui ont souhaité rentrer, nous les avons accompagnés" souligne le représentant de l'Oim au Sénégal.



Et en ce qui concerne le cas de Pape Samba Loum arrêté pour trafic de drogue en Inde, l'Oim invite l'État du Sénégal à saisir l'État de l'Inde pour gérer le dossier de ce compatriote arrêté en compagnie de certaines stars locales.



Il a fait cette déclaration en marge des échanges sur les indicateurs de la migration. Un rapport sera établi puis présenté aux autorités...