Contribuer à mieux régler le problème des migrants à travers une bonne gestion et une bonne gouvernance de la migration est le combat du Réseau Syndical Africain sur les Migrations (ATUMNET) qui regroupe 40 pays d'Afrique.



Avec la présence de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), ledit réseau organise une rencontre qui se tiendra du 08 au 10 décembre pour régler les problèmes liés à la migration et pour que les organisations syndicales africaines puissent participer à un plus grand engagement en matière de migration et de main-d’œuvre.



Selon le sécrétaire général adjoint de CEC Afrique, Akato Joël Oditié, la migration en tant que tel n'est pas le problème. Le problème reste la gouvernance.

"Ce manque de clarté à la gouvernance a conduit à la violation de beaucoup de droits des migrants. Dans le cadre de la Covid-19, ces violations des droits se sont même exacerbées. Les migrants font face à des violations souvent évitables", lance t-il.



"Donc il faut apporter des solutions en appuyant les États à mieux articuler leurs interventions", conclut le sieur Oditié...