Migration : « Il y a des bateaux qui sont coulés en haute mer par les pays qui devraient être des pays d'accueil » (Magatte Wade)

La direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur et la Fao étaient à Thiès pour y tenir un atelier de renforcement des capacités des acteurs territoriaux et de lancement des cadres régionaux de gouvernance de la migration. En effet, ceci entre dans le cadre du projet "Promouvoir la gouvernance concertée de la migration au Sénégal pour le développement rural et l'emploi des jeunes".

Ledit projet a pour objectif de renforcer la capacité des acteurs territoriaux dans le domaine de la migration. Ceci va permettre d'harmoniser et d'optimiser les interventions de la migration dans chaque région. Le maire de Mékhé, Magatte Wade, qui prenait part à la rencontre est revenu sur les causes des nombreux cas de décès enregistrés pendant la migration. "Il y a des bateaux qui sont coulés en haute mer par les pays qui devraient être des pays d'accueil", s'est-il indigné. Pour lui, les gouvernements africains devraient apporter des réponses à ces questions essentielles. Pour l'expert technique en migration et consultant à la Fao, Mamadou Sène, "il s'agit de partager avec les acteurs territoriaux les informations disponibles sur la problématique migratoire. Et de faire un round up sur le phénomène de la migration afin que les gens appréhendent mieux cette question".