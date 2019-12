Migrants : Le message du Pape François « à ceux forcés par l'injustice de traverser les mers …»

MSur la place Saint-Pierre pour le message de Noël du Saint-Père et la bénédiction « Urbi et Orbi », le Pape François a eu un mot pour les nombreux immigrants en provenance de l’Afrique et obligés de traverser l’Atlantique afin de rejoindre l’Occident. Victimes d'une injustice qui les oblige à traverser les mers transformées en cimetière et à subir la torture et les « abus de toutes sortes » dans les camps de transit qui sont en réalité des camps de concentration et cela « face aux murs de l'indifférence », a déclaré le Saint-Père. Selon la presse Italienne plus de 55 mille fidèles étaient présents à cette place mythique pour écouter ce message de Noël. Le Pape a aussi dit sa pensée aux victimes de la guerre et du terrorisme au Moyen-Orient, en Amérique latine et au Congo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigéria, les chrétiens persécutés mais aussi les prêtres kidnappés...