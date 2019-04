Midem African Forum : « Travailler avec les artistes, pour les artistes… » (Alexandre Deniot, Directeur du Midem)

Le Midem, un rendez-vous incontournable de la communauté internationale de l’industrie de la musique, a annoncé ce 9 avril 2019 le lancement de la deuxième édition de l’African Forum.



Le Midem African Forum commence aujourd’hui par une tournée de trois villes clés de la musique africaine, à savoir Dakar, Douala et Lagos et se clôturera pendant le Midem à Cannes.



Selon Alexandre Deniot, directeur du Midem : « c’est le plus grand rassemblement mondial des professionnels de la musique qui a été créé il y a 53 ans qui se passe chaque année à Cannes ». Le phénomène de l’Afrobeat Maleek Berry est l’ambassadeur du Midem African Forum de cette année.



L’objet du Midem est de participer à la structuration et la professionnalisation des marchés de la musique à fort potentiel dont fait partie l’Afrique.



La deuxième édition débute au Sénégal car, à en croire le directeur du Midem, Alexandre Deniot : « c’est une évidence car on voit cette richesse culturelle incarnée par des talents comme Youssou Ndour qui a permis à la musique du Sénégal de s’exporter dans le monde et de rayonner… »



Pour finir, le directeur du Midem a évoqué « ce besoin de formation » pour les artistes afin qu'ils sachent comment protéger leurs œuvres et avoir des retours après.