Microfinance : Zahra Iyane Thiam porteuse d’une enveloppe de 600 millions pour la Casamance.

Les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor vont bénéficier chacune d’une enveloppe de 200 millions de francs pour le financement de plusieurs projets. Des financements qui se veulent une opportunité pour donner à chaque citoyen sa chance de réaliser ses projets, a dit Zahra Iyane Thiam. Ministre de la microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, elle en a fait l’annonce, au cours d’une mission de 48 heures qui l’a menée dans ces régions de la Casamance. C’est dans le cadre d’une tournée de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora sénégalaise en Italie (Plasepri) qui a été bouclée ce samedi 27 juillet 2019. Le ministre qui a tiré un bilan a annoncé une prochaine visite de son département dans les régions du centre comme Louga, mais aussi dans le Nord (Saint Louis, Podor, Matam).