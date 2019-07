Microfinance : Les éclairages de Zahra Iyane Thiam sur les nouveautés de la 2e phase de la Plasepri

Le ministre en charge de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a entamé ce vendredi 26 juillet une tournée de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d’appui au secteur privé (Plasepri). À la tête d’une forte délégation d’acteurs de son secteur, Zahra Iyane Thiam Diop a été à Kolda avant de se rendre à Sédhiou, puis à Ziguinchor. Dans le Fouladou, elle a tenu à s’expliquer sur les réelles motivations de sa mission de 48 heures en Casamance.







‘’La tournée que nous effectuons aujourd’hui à Kolda, marque le démarrage effectif des activités de la 2e phase de la Plasepri. Elle s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale de vulgarisation et de partage avec les acteurs à la base du dispositif d’accompagnement et d’assistance technique dudit projet’’. Mais elle a aussi indiqué qu’il y a des nouveautés. ‘’Il s’agit, selon elle, d’une approche nouvelle et inclusive visant à étendre l’intervention du projet à l’échelle nationale, contrairement à la première phase de mise en œuvre de la Plasepri où l’essentiel des financements était concentré dans les régions de Dakar, Saint-Louis et Thiès. Cette nouvelle orientation est en parfaite cohérente avec la vision du président Macky Sall, de faire de l’économie sociale et solidaire un des socles du développement économique et social du Sénégal’’.







Le ministre de la Microfinance a aussi indiqué que cette ‘’vision s’inscrit dans le Pse et accorde une place centrale au secteur privé dans la création de richesse et d’emplois, de valeur ajoutée et d’amélioration des revenus des exploitations agricoles, familiales, des groupements de micro et petites entreprises et des Pme, contribuant ainsi à redistribuer la richesse de la croissance’’.







La matérialisation d’une telle vision suppose l’accès du secteur privé à des services financiers adaptés, a dit Zahra Iyane Thiam. La Plasepri, fruit de la coopération entre le Sénégal et l’Italie, a été mise en place pour soutenir la création et le renforcement des Petites et moyennes entreprises (Pme) locales et favoriser l’investissement au Sénégal de la Disapora. Il constitue ainsi une réponse apportée par l’État à la lancinante question de l’emploi des jeunes et des femmes dans les zones à fort taux migratoire, à travers la revalorisation du secteur privé local.







Le développement des Pme et leur accès au crédit a toujours été une préoccupation majeure pour l’État. Cela se justifie, selon le ministre, par le fait que ‘’ce segment représente 90% du tissu des entreprises sénégalaises contribuant ainsi à 30% du Pib et emploie 60% de la population active. Il s’y ajoute que l’essentiel de ces unités économiques évoluent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire’’.







Le ministre de la Microfinance s’est félicité d’ailleurs du bilan de son secteur. ‘’580 Pme avaient été financées et plus de 7,5 milliards injectés dans le secteur agricole, grâce à l’État et l’appui de la Coopération italienne, après avoir mis en place la première phase de la Plasepri’’, a-t-elle dit en outre, avant d’indiquer que le potentiel économique de la région de Kolda est réel. Toutefois, indique-t-elle, ‘’l’absence de structures d’accompagnement des initiatives économiques inhibe l’éclosion d’un tel potentiel. L’ambition de ce programme est de participer au département économique local et à la réduction des disparités territoriales, en cohérence avec la vision exprimée dans la nouvelle Lettre de politique sectorielle de la microfinance 2015/2025 qui est de disposer d’un secteur de la microfinance inclusif et performant au service d’une économie émergente, dans une société solidaire. C’est à ce titre qu’une enveloppe de 200 millions de francs est dégagée pour financer, à travers le Système financier décentralisé (Sfd), les projets formulés par les groupements de femmes et de jeunes.