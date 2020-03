Micro trottoir sur le coronavirus à Kolda : Impact sur le revenu des ménages des immigrés, les mesures préventives à prendre…

Avec l’apparition du covid-19 au Sénégal et plus précisément avec les nouveaux cas de compatriotes détectés au coronavirus, nous avons effectué un micro-trottoir dans la commune sur les mesures préventives contre la maladie. Ainsi, nous avons interrogé des passants, fait le tour de quelques structures publiques et privées pour constater l’effectivité des mesures d’hygiène.



Kolda est une des régions qui a aussi un fort taux d’émigrés en France, en Espagne et même en Italie d’où l’importance d’être vigilant pour les populations. Certainement, des familles d’immigrés devront revoir leurs dépenses et compenser ailleurs leur manque à cause du coronavirus. Et les messages recueillis à l’issue de nos interrogations restent le report, l’interdiction de manifestation de grande ampleur dans un air dubitatif et inquiétant.



Famara Sané, un citoyen très inquiet de dire : « j’ai vraiment peur de cette maladie avec l’ampleur qu’elle est en train de prendre. J’invite l’État à prendre ses responsabilités et à suspendre tout événement qui rassemble du monde pour éviter la propagation de la maladie. La maladie prend des proportions importantes depuis le dépistage positif de notre compatriote revenu d’Italie habitant à Touba. À ce rythme, même les écoles doivent être fermées comme l’Europe l’a fait actuellement jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, j’ai toujours appliqué et fait appliquer à ma famille les règles d’hygiène comme le lavage des mains au savon et à l’eau de javel. Mais j’ai vraiment peur pour nous les pays pauvres que DIEU nous vienne en aide… »



Un tour effectué à l’hôpital régional de Kolda, où déjà un dispositif d’hygiène est mis en place, nous a permis de constater trois bidons disposés à l’entrée, l’un servant à se laver les mains au savon, l’autre à se rincer avec de l’eau simple et le dernier au nettoyage avec une solution antiseptique. Et d’après les témoignages recueillis, ces mesures sont de rigueur et un gardien veille à ce que tout le monde s’y conforme avant d’entrer dans l’hôpital. Nous avons fait un détour dans une structure privée, et dès l’entrée le gardien vous met du produit antiseptique sur la main comme le font du reste nombre de commerçants à l’entrée de leur commerce. Malgré ces dispositions, la peur de la maladie se lit sur le visage des gens, car ils disent « il n’y a pas de vaccin ou remède jusqu’à présent ». Il faut souligner que plusieurs familles viennent grâce aux envois de devises effectués par les parents établis en Espagne, France ou Italie.



Aminata F. B mère d’un immigré de préciser : « au début, je n’avais pas très peur. Mais au fur et à mesure, le nombre de cas ne fait qu’augmenter de minute en minute. Depuis hier, je me suis confinée chez moi et j’ai donné des instructions fermes à ma famille. Je sais qu’à cause de cette maladie, mon fils ne pourra pas m’envoyer le même montant. Je me prépare déjà au pire pour compenser le manque afin de joindre les deux bouts. J’ai même mis une solution devant ma porte pour que les gens se lavent les mains à chaque sortie. Je pense que l’État doit fermer les écoles pour le moment. Il doit prendre toutes ses responsabilités. Si ailleurs où il y a plus de moyens les écoles et universités sont fermées nous ne devons pas faire moins. Nous avons beaucoup d’immigrés koldois en Espagne et c’est pourquoi, je voudrais qu’ils restent là-bas jusqu’à la fin de la pandémie. Même si beaucoup de familles verront leurs revenus à la baisse à la fin de ce mois-ci ».



Pour l’heure, dans la capitale du Fouladou, les activités se déroulent normalement, mais la population reste très vigilante en appliquant les mesures préventives...