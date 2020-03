Micro trottoir sur l'apparition du Covid-19 / Les Sénégalais partagés entre angoisse, inquiétude, assurance et doute...

L'apparition du Coronavirus au Sénégal est sur toutes les lèvres et s'est invitée dans les débats des dakarois. Les Sénégalais interrogés pour s'exprimer sur cette maladie mortelle qui a fini de tuer plus de 3000 personnes dans le monde, manifestent déjà leur inquiétude, car la maladie a fini de s'inviter au Sénégal. Taximen, citoyens lambda, commerçants, tous, ont la peur au ventre. Ils appellent à plus de vigilance et à être exigeant dans la propreté.

D'autres par contre, disent être droits dans leur bottes malgré les ravages causés par cette pandémie épidémiologique.

Pis, ce menuisier dit ne pas croire à la déclaration du ministre de la santé qui, selon lui, veut tout simplement empêcher les citoyens à manifester...