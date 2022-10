Micmacs autour du PRES Covid-19 : Quand la résilience vire à la défaillance du ministère du développement communautaire et de la DER/FJ

La pandémie de Covid-19, telle que subie au Sénégal durant les deux dernières années, semble toujours continuer de faire des victimes. Mais, ces dernières sont affectées par les causes liées aux non-dits et ce manque de transparence dans l'exécution du plan de résilience économique et social que l’État avait mis en place pour répondre aux difficultés des ménages.



Le quotidien Libération de ce lundi nous informe sur l'exécution de ce programme aux allures de nébuleuse. En effet, un rapport sur la régularité des dépenses effectuées pour la prise en charge de ces ménages, a été fait par l’autorité de régulation des marchés qui met en évidence les deux entités que sont le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale et la délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes.



Une signature d’une convention entre les deux structures de l’État et relativement à la mise à disposition du ministère cité de stocks d’oignon et de pomme de terre afin de compléter les kits alimentaires revenant aux ménages désabusés par la pandémie de covid-19, a permis aux vérificateurs du côté de l’Arm, de dénicher un montant d’un milliard de francs CFA.



Les conclusions du rapport de révéler, à en croire Libération, « une opération d’approvisionnement qui devait porter sur 1 638 tonnes d'oignon au prix de 400 000 Fcfa la tonne et 655 tonnes de pommes de terre au prix de 450 000 Fcfa la tonne et dont la facturation trahie les contrats d'achat de produits agricoles ».



Le plus préoccupant dans cette affaire entre les deux structures contractantes, selon les auditeurs de l’Arm, « c'est qu'il n’y a pas mention dans les copies des ordres de virement à la banque, et non plus les extraits de compte attestant de l'exécution par la banque des ordres de virement à elle transmis par la Der/Fj », ajoutent les auditeurs qui informent que seul l’oignon a fait l’objet de livraison contrairement à la pomme de terre à raison de 425 000 Fcfa la tonne en lieu et place des 400 000 Fcfa initialement prévus pour 2 354 tonnes d'oignon sur une prévision de 1.638 tonnes ».