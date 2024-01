Mi-temps : Le Sénégal mène les débats face au Cameroun… (1-0)

Le choc a tenu toutes ses promesses. En 45 minutes il y a eu du spectacle et beaucoup d’engagement de part et d’autre. Les spectateurs qui ont fait le déplacement au stade Charles Konan Banny ont assisté à une belle première période lors de ce choc Sénégal Cameroun. Après ouverture du score par Ismaïl sarr (1-0), le Sénégal a frôlé à plusieurs reprises le but du break. Malheureusement, les Lions n’ont pas réussi pour l’instant a marqué ce deuxième libérateur. (1-0) à la mi-temps.