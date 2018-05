Mi-parcours « PanAfGeo » : des résultats satisfaisants enregistrés

« PanAfGeo », un programme de formation lancé il y a 18 mois a tenu sa réunion à mi-parcours pour voir les résultats enregistrés. Signé entre le BRGM et l’Union européenne en décembre 2016, PanAfGeo vise à former sur trois ans 1 200 géologues issus de 32 pays d'Afrique. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés à mi-parcours selon le Dr Rokhaya Samba Diéne , la Directrice de la Prospection et de Promotion Minière au ministère des Mines et de la Géologie.