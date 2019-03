Meurtres récurrents de compatriotes sénégalais : Otra Africa assène ses vérités.

L'État du Sénégal doit avoir la grandeur de réagir à la hauteur des meurtres commis sur des compatriotes sénégalais, a dénoncé l'organisation de défense des droits des migrants Otra Africa, pour fustiger la recrudescence des cas d'assassinats dont sont victimes des ressortissants du pays.

L'organisation a déploré avec la dernière énergie, l'assassinat de Lala Camara en Angleterre et récemment du boutiquier Khassimou Dia en RDC. Elle a aussi regretté la bavure policière perpétrée sur un sénégalais en Allemagne.

Le président de l'organisation a invité les autorités à davantage se pencher sur le volet social de la diplomatie sénégalaise pour prévenir ce genre de phénomène.

Mieux, Souleymane Diallo plaide pour un suivi scrupuleux des dossiers judiciaires ouverts dans des cas de meurtres similaires et invite le gouvernement à plus de communication.

L'organisation Otra Africa souhaite, toutefois, avec la formation du prochain gouvernement, qu'il y ait un ministère des sénégalais de l'extérieur autonome pouvant prendre en considération les préoccupations des citoyens ressortissants du pays.

Sur la même lancée, l'organisme prône un Conseil supérieur des sénégalais de la diaspora pour orienter, conseiller et accompagner les compatriotes sénégalais...