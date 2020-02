Meurtres récurrents au Sénégal : Les solutions de Malick Gakou...

À Sandiara (Mbour) dans le cadre de sa tournée des "Mercredis du Grand Parti », Malick Gakou a évoqué l’insécurité galopante dans notre pays. Évoquant les crimes pérpértrés à Mbour, Kaolack ou Touba avec deux innocents enfants égorgés, il a fait reconnaître « le caractère ignominieux de ces crimes qui interpellent nos consciences ». Il a appelé ainsi à transférer la peur du côté des meurtriers.







« Certes, les pouvoirs publics ne sont pas insensibles à ce phénomène. De même, la vigilance de nos forces de sécurité et de sûreté est de mise face à ce grand banditisme qui appelle une vigilance accrue des populations consciente du danger. Toutefois, tout cela ne semble pas suffisant pour venir à bout de ce terrible fléau. Malgré tout, il ne saurait être question de céder à la peur, encore moins de nourrir un sentiment d’impuissance devant ce phénomène. Il nous faut plutôt transférer la peur dans le camp de ces bandits de grand chemin. Même si au demeurant, la responsabilité première en incombe au Gouvernement qui doit mener une action encore plus énergique pour juguler ce fléau », dira-t-il. Surtout dans un contexte où la menace terroriste frappe à nos portes, a-t-il ajouté « en effet, toute impression de vulnérabilité face au grand banditisme, pourrait donner des idées aux forces terroristes et accentuer ainsi les menaces sur la stabilité de notre pays ».







En s’attaquant donc comme il se doit à la racine de ce mal récurrent, l’État non seulement rassurera les populations, mais écartera aussi le péril jihadiste, assure Gakou.



Il a par ailleurs indiqué que le combat contre le grand banditisme n’est pas uniquement l’affaire des pouvoirs publics, aussi a-t-il exhorté les populations à redoubler de vigilance et surtout, à coopérer avec les forces de police et de sécurité pour éradiquer irréversiblement ce phénomène.







Quant aux acteurs politiques, Gakou de noter qu’il leur faut créer les conditions d’un consensus fort autour des questions de sécurité qui doivent être appréhendées sans considération politique, encore moins politicienne.