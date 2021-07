Meurtres récurrents à Grand-Yoff : une marche pacifique initiée par les habitants de la commune.

En hommage à Patrice Gomis tué froidement à Grand-Yoff dans la nuit du samedi 26 juin, les habitants de la commune se sont réunis ce 03 Juillet pour une marche pacifique. « Non à la violence et à l’insécurité » pouvait-on lire sur les pancartes tenues par les manifestants lors de cette marche. Un des participants a même déclaré que cette marche a pour objectif de réunir les autorités de Grand Yoff et les habitants de ladite localité autour d’une table pour trouver des solutions aux problèmes d’insécurité qui touchent au plus haut point leur quartier.