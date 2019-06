Meurtre du taximan El Hadj Mansour Seck aux Etats Unis : Les meurtriers suspectés arrêtés

Les deux hommes présumés meurtriers du sénégalais El Hadj Mansour Seck, retrouvé mort dans son taxi aux États-Unis, dans l’État de Caroline du Nord précisément à Raleigh, ont été arrêtés. La victime a été retrouvé morte dans son véhicule le jeudi 13 juin vers 4h50 du matin. Il était âgé de 36 ans, marié et père d’un enfant d’un an.



Selon le média local Wtvd, la victime travaillait pour la compagnie “Amigo Taxi”. La police de Garner (Caroline du Nord), chargée de l’enquête a arrêté aujourd’hui Javonta Lakeith Williams, 25 ans, et Quinn Louis Giles, 28 ans, tous deux de Raleigh. Des multi-récidivistes, selon les médias locaux, puisque qu’ils font face à de multiples accusations. Selon la police de Garner, Seck a été abattu alors qu'il conduisait, puis il s'est écrasé dans les bois.



Williams est accusé de meurtre au premier degré, de tentative de vol à main armée, de complot en vue de commettre un vol à main armée et de violation des conditions de sa libération conditionnelle. Il a été placé en détention vers 2 h 30 à Garner et il est détenu sans caution dans le centre de détention du comté de Wake. Giles est accusé de complot en vue de commettre un vol avec une arme dangereuse et de tentative de vol avec une arme dangereuse. Il a été placé en détention à Garner à 1 h 20 du matin et il est détenu au centre de détention du comté de Wake en vertu d'une caution de garantie de 1 million de dollars.



Les mandats montrent que Giles sera également accusé de meurtre au premier degré.



Le corps de notre compatriote, selon sa famille, sera rapatrié au Sénégal demain.