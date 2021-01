Meurtre du français Yves Mahes à Saly : L'auteur principal pas encore arrêté

Le français Yves Mahes 75 ans, résident au quartier Niakh Niakhal de Saly avait été tué dans sa villa le 3 Janvier dernier. Marié à une sénégalaise avant que le couple ne divorce, il vivait seul. C’est profitant de cette solitude que les malfaiteurs ont cambriolé le domicile, après l’avoir violemment agressé et laissé pour mort, ils ont emporté sa voiture de marque Duster et une somme d’argent. Après qu’une enquête ait été ouverte, sept personnes ont été appréhendés par la Brigade de gendarmerie des Maristes une semaine après les faits, c’est-à-dire le dimanche 10 Janvier. Les mis en cause ont été remis au commissariat de Saly, en charge de l’enquête. Sauf que selon des sources dignes de foi de Dakaractu, un des agresseurs manque à l’appel. Et il s’agit selon les accusations de ses complices de celui qui a donné le coup fatal au retraité français. C’est ainsi que les forces de l’ordre continuent leurs investigations afin de lui mettre la main dessus.