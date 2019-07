Meurtre du commandant Tamsir Sané : La LSDH condamne, s’inquiète de l’insécurité grandissante au Sénégal et appelle à la Justice...

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) condamne fermement le meurtre de Tamsir SANE commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum dans l’exercice de ses fonctions.

En effet le Commandant SANE a été lâchement tué par balle alors qu’il cherchait à empêcher vaillamment avec ses éléments le braquage du bureau poste finance de la localité.

La LSDH est fortement préoccupée par la recrudescence d’une criminalité grandissante au Sénégal et dont la presse se fait l’écho tous les jours.

La LSDH invite l’Etat du Sénégal et toutes les forces de défense et de sécurité de ne ménager aucun effort afin que les auteurs de cet acte ignoble soient rapidement identifiés, traduits en justice et que la loi puisse être appliquée dans toute sa rigueur.

Dakar le 26 Juillet 2019



​​​​ Le Secrétaire Exécutif

Alassane SECK