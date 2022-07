Meurtre du Taximan Modou Dione : Cohabitation routière houleuse entre Jakartamen et Taximen…

Les chamailleries entre taximen et conducteurs de moto Jakarta ne sont pas près de s'estomper. Encore un autre cadavre sur la route, suite à une altercation entre un chauffeur de taxi et un conducteur de tricycle. Il s’agit d'un jeune Taximan nommé Modou Ngom, âgé de 33 ans qui a fini par rendre l'âme après avoir reçu des coups.



Un micro-trottoir, à la rencontre de ces acteurs du transport routier a permis de mesurer l'ampleur de cette animosité, de cette "haine" qui existe entre ces deux corporations qui ont du mal à cohabiter sur la chaussée. Un problème qui doit être traité d'urgence afin de limiter les conséquences et éviter le pire.



D'ailleurs c'est l'avis de la fédération des Taximen du Sénégal, soutenue par les acteurs du transport qui se sont réunis ce jeudi devant la morgue de l'hôpital le Dantec attendant le corps du défunt. Profitant de l'occasion, ils ont fait face à la presse pour fustiger cette cohabitation malsaine entre Taximen et conducteurs de Jakarta.



Toutefois, Momar Sourang le coordinateur des professionnels des acteurs des transports routiers a proposé comme solution que l’État organise une assise nationale des transports routiers. Ainsi, ils pourront discuter et proposer des solutions pour que ce genre de problème ne se répète plus...