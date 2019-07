Meurtre du Commandant Tamsir Sané : Le pôle des Non-Alignés condamne et présente ses condoléances à la gendarmerie.

Le pôle des Non-Alignés a appris avec beaucoup de surprise et de tristesse le meurtre du Commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, Tamsir SANE, intervenu dans l’exercice de sa mission de protection des biens et des personnes.

Cet acte odieux, doit faire l’objet d’une enquête diligente pour que les auteurs soient arrêtés et punis à la hauteur de leur crime.

Le pôle des Non-Alignés encourage les pouvoirs publics à poursuivre et à accélérer la dotation, des forces de défense et de sécurité, en personnel suffisant et en équipements adéquats.

Le pôle des Non-Alignés s’incline devant la mémoire du Commandant de Brigade Tamsir SANE et présente ses condoléances attristées à sa famille, à la gendarmerie nationale ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais et prie pour le repos de son âme.

Le 27/7/2019

Pour le pôle des Non-Alignés

Le Coordonnateur

Déthié FAYE