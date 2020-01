Meurtre de la dame Saré Yoro Diao (Kolda) : Le film du drame…

Dakaractu/Kolda est allée enquêter sur le meurtre horrible de la dame Yoba Baldé du village de Saré Yoro Diao de la commune de Tankanto Escale dans le département de Kolda. Nous vous retraçons les circonstances dans lesquelles elle a disparu et dans quel état elle a été retrouvée morte.



Le jeudi 16 janvier après avoir terminé de préparer le petit déjeuner, la dame Yoba Baldé était partie chercher de l’oseille dans la brousse. Au retour de son mari du marché hebdomadaire de Saré Yoba Diéga vers le crépuscule, constatant l’absence de sa femme qui n’est pas revenue et n'arrivant pas à la localiser, il se posa mille questions. Ainsi, au petit matin du vendredi son mari s’est mis avec les villageois à signaler la disparition de sa femme.



Et le samedi vers midi un jeune homme qui allait préparer son champ d’anacardiers avec ses chiens pour la prochaine campagne d’anacardes, trouva le corps sans vie de la dame sur un sentier de brousse à la suite des aboiements de ses chiens. Automatiquement, il est allé alerter les habitants de Saré Diamboulou à un kilomètre environ au nord de Saré Yoro Diao village de la dame tuée. Hélas, ces derniers arrivés sur les lieux, découvriront le corps de la dame sans tête. Malgré les recherches effectuées par les enquêteurs, ce n’est que le lendemain que la tête a été retrouvée à 50 mètres de l’endroit où gisait le corps. La tête était complètement rasée et à quelques mètres d’elle ont été retrouvées les mèches qu’elle s’était tressées. Cependant, le cou n’a pas été retrouvé jusqu’à présent.



D’après, les populations qui étaient sur les lieux, la tête ne présentait pas moins de 5 plaies profondes occasionnée éventuellement par une machette.



En ce moment, le corps sans vie de la dame est déposé à l’hôpital régional de Kolda pour les besoins de l’autopsie, et une enquête ouverte...