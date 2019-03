Meurtre de l’enseignant Henri Diatta : La lycéenne Henriette Sambou placée sous mandat de dépôt

Présumée auteur du meurtre d'Henri Diatta qu'elle avait mortellement poignardé dimanche dernier, à la suite d'une altercation, la lycéenne Henriette Sambou a bénéficié hier mercredi, d'un retour de parquet. Idem pour sa mère et les trois autres personnes arrêtées pour non-assistance à personne en danger de mort. Tout ce beau monde a fait face au procureur de la République aujourd’hui. Si les deux collègues de la victime ont été placés sous contrôle judiciaire, les prévenues ont finalement été mises sous mandat de dépôt. Henriette et sa maman passeront leur première nuit en prison aujourd’hui. Pour rappel Mélanie Sambou la mère de la mise en cause est poursuivie pour avoir tenu un bar clandestin.