Meurtre de Mohamed Fallou Sène : RADDHO, Lsdh et Amnesty pour l’ouverture immédiate d’une enquête

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) et Amnesty International Sénégal ont appris avec stupeur le décès survenu ce jour à Saint Louis de l’étudiant Mouhamadou Fallou Sène, suite aux affrontements entre étudiants de l’université Gaston Berger et les forces de sécurité. D’autres étudiants auraient également été blessés au cours des affrontements.La Ligue Sénégalaise des Droits Humains, la RADDHO et AI Sénégal condamnent l’usage excessif de la force par les forces de sécurité lors des opérations de maintien de l’ordre.Nos organisations exigent l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante pour identifier l’auteur du meurtre de Mouhamadou Fallou Séne et de le traduire en justiceNos organisations déplorent les retards récurrents dans le paiement des bourses des étudiants, qui sont la principale cause de la violence dans les universités sénégalaises et appellent l’Etat à prendre des mesures pour mettre fin à cette situation.Ont signé :Sadikh NIASS, RADDHO : 77 633 87 13 Assane Dioma NDIAYE, LSDH : 77 638 79 13 Seydi GASSAMA, AI Sénégal : 77 636 89 59