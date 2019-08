Meurtre de Mamoudou Barry en France : La Feguidecs soupçonne un coup prémédité et réclame justice

Le meurtre du ressortissant guinéen, en France, le 19 juillet dernier continue de susciter des réactions dans la diaspora guinéenne. La dernière sortie en date émane de la Fédération guinéenne pour le développement, la citoyenneté et la solidarité (FEGUIDECS) basée au Sénégal. Ce samedi 03 août, cette organisation a convié la presse à une rencontre abritée par le siège de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme. Sous la direction de Madame Fatoumata Thiam Ndiaye, la Feguidecs a ainsi condamné avec toute l’énergie qui sied, le meurtre de Mamoudou Barry, à Rouen.



Selon la Féguidecs, c’est un acte qui doit indigner toute l’humanité en raison de son caractère raciste incontestable. Fatoumata Thiam Ndiaye va plus loin et semble soupçonner un coup prémédité eu égard aux interventions panafricanistes de la victime qu’elle dit avoir suivi avec attention. C’est dire que la thèse d’un acte commis par un « détraqué » ne tient pas la route, à en croire la présidente de la Féguidecs. Qui, quoiqu’il en soit, demande que justice soit faite. Par ailleurs, elle a tenu à plaider en faveur de la prise en charge de la famille du défunt par les organismes basés en France.