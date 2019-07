Meurtre de Mamadou Barry : Le Représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre demande un accompagnement psychologique autour de la famille

Une marche blanche a été organisée en hommage au jeune avocat, enseignant-chercheur Mamadou Barry lâchement assassiné le soir du 19 Juillet, lors de la finale de la CAN. Une procession au cours de laquelle les manifestants ont réclamé « Justice pour Mamadou ».

Le Représentant du CIRID en Afrique de l'Ouest et du Centre, Maodo Malick Mbaye, qui a pris part à cette marche, de dénoncer un crime négrophobe, « nous n’avons pas un autre mot pour qualifier un crime aussi abject », a-t-il dit.

Il a par ailleurs invité les avocats africains établis en France à porter ce combat et apporter un soutien psychologique à la famille du défunt et que l'enquête soit bouclée dans les plus brefs délais.



« Nous demandons aux avocats d’origine africaine basés en France de venir prêter main forte à cette famille. On s'est rendu compte que cette famille n’a pas l’assistance psychologique nécessaire. Notre préoccupation pour le moment au CIRID c’est la mobilisation de tous autour de ces crimes-là pour dire plus jamais ça. Nous avons vu une femme effondrée, elle a vu son mari être tué devant elle, cette image ne la quittera pas. Il faut donc un accompagnement psychologique autour de la famille », a-t-il notamment dit.