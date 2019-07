Meurtre de Mamadou Barry : Le CIRID dénonce un crime négrophobe, interpelle la CAF, l’Union Africaine et les Nations Unies(ONU)

Le CIRID dénonce un crime négrophobe, interpelle la CAF, l’Union Africaine et les Nations Unies(ONU) et se réjouit du message du Président Macky SAll



Le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), exprime son indignation suite à l’agression mortelle dont a été victime, devant son épouse, l'enseignant chercheur Mamadou Barry, guinéen de son état, africain et tout simplement être humain.



Le CIRID condamne avec vigueur cet énième crime raciste, barbare et négrophobe, qui interpelle la conscience collective et exige de l'Union Africaine une prise en charge de ce dossier qui ne peut servir à diviser, mais doit nous enseigner à mieux vivre en unité.



En effet, l'origine supposée turque de l’agresseur soulève le problème du racisme anti-noir qui prévaut encore en ce 21ème siècle.



Par ailleurs, le CIRID demande à la Confédération Africaine de Football(CAF) de dénoncer vigoureusement cette dérive meurtrière. Le drame étant survenu suite à une provocation et des insultes racistes, proférées à l'endroit de la victime, relativement à la finale de la CAN 2019 opposant le Sénégal à l’Algérie. Attitude cavalière, due au simple fait que Mr Barry a manifestement démontré son soutien a l'équipe nationale du Sénégal.



Le CIRID recommande une assistance et un suivi psychologique pour la famille Barry éplorée et sous le choc.



Enfin le CIRID salue le message du Président Macky Sall condamnant " le crime odieux perpétré en France contre le citoyen guinéen Mamadou Barry".

Ainsi nous estimons que toutes les voix africaines autorisées doivent en faire de même, afin que pareil acte ignoble et négrophobe ne se reproduise plus.



Tous à la marche blanche prévue vendredi 26 juillet à 15h, au départ de l'Université de Rouen jusqu'au Palais de Justice, en Solidarité avec la Famille Mamadou Barry. La délégation du CIRID sera conduite par le Représentant pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Elhadji Malick Mbaye.



Le CIRID est une institution africaine et internationale bénéficiant du statut consultatif spécial auprès des Nations-Unies et basé à Genève.