Meurtre de LOBE NDIAYE A DIAMNIADIO : la gendarmerie nationale arrête l’auteur du crime et deux complices

La Gendarmerie nationale a mis la main sur l’auteur du crime de Lobé Ndiaye dont le corps a été retrouvé le mardi 27 juillet 2021, dernier à hauteur de la sortie 11 sur l’autoroute à péage, non loin du Centre International de Conférence Abdou DIOUF (CICAD) de DIAMNIADIO.



Selon un communiqué de la Gendarmerie, les moyens conséquents déployés par les unités d’enquête spécialisées ont facilité les investigations et abouti à l’arrestation de l’auteur du crime et de ses complices le jeudi 29 juillet 2021.



En effet selon la meme source, face à l’émoi suscité par cette découverte macabre, le Haut commandant de la Gendarmerie a instruit la Section de Recherches d’appuyer les éléments de la brigade mixte de DIAMNIADIO en charge de l’enquête et de mettre à disposition l’expertise technique et scientifique de la Cellule Nationale d’Identification Criminelle (CNIC) ainsi que la Plateforme Numérique de Lutte contre la Cybercriminalité (PNLC).



Les résultats de l’autopsie sollicitée par les enquêteurs révèlent l’origine criminelle de la mort de mademoiselle Lobé NDIAYE due à une hémorragie causée par de multiples coups.